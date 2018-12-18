Алексей Игонин: Разглядеть потенциал Зобнина, который почему-то не подошел «Зениту» – вот это селекция

Футбол 18 декабря 2018 08:33 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне команда Сергея Семака занимает 1-е место в таблице РПЛ.

Бывший защитник "Зенита" Алексей Игонин высказался о работе селекционной службы питерского клуба.

«В современном футболе никто не будет адаптировать игроков под тактическую модель, в рамках которой они недееспособны. Если тренеру условного «Реала» необходим защитник-левша, в совершенстве владеющий кроссами, он берет именно такого футболиста. На то, чтобы переучивать игрока, ни у одного тренера в мире нет времени. Футболисты же обязаны играть на своих лучших качествах – в противном случае они будут посредственными исполнителями. Применительно к «Зениту» эта мысль звучит так: у Семака не было возможности заниматься подбором необходимых ему игроков, он выжимает максимум из состава, который у него есть. А наследство, как оказалось, небогатое.

Можно ли утверждать, что селекция двух-трех последних лет оказалась провальной? Наверное, да. Под селекцией мы понимаем глубокую, тонкую работу соответствующих специалистов. Разглядеть потенциал Зобнина, который несколько лет назад почему-то не подошел «Зениту» – вот это селекция! А иметь возможности и авторитет на международном рынке, чтобы купить Халка – это немного другое. На мой взгляд, бразилец при любых раскладах, на любой позиции был бы в «Зените» не худшей фигурой. Приобретение Халка, Витселя, Гарая и других я бы не назвал серьезной, вдумчивой работой.

Считаю, что за последнее время «Зенит» приобрел лишь трех игроков, которых сам довел до уровня сборной. Это Лунев, Ерохин, Кузяев. Если бы эти футболисты не появились в «Зените», это был бы полнейший провал! Мы не уследили, не удержали, не воспитали, а лишь бряцали доспехами, пугая соперников Халком и Витселем», – цитирует Игонина "Спорт день за днем".