Максим Деменко: Не вижу никакого благосклонного жребия для «Зенита» - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 11:44Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Липкин Антон

    Максим Деменко: Не вижу никакого благосклонного жребия для «Зенита»

    В 1/16 финала соперником питерцев стал «Фенербахче».

    Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о «Фенербахче», который стал соперником команды в 1/16 финала Лиги Европы.

    «17-е место (в чемпионате Турции) при наличии таких игроков, как Вальбуэна, Шкртел, Нойштедтер! Три тренера по ходу сезона у них поменялось. И все равно никакого благосклонного жребия для «Зенита» я не вижу, – приводит «Спорт уик-энд» слова Деменко. – Эта команда с именем, у них тоже будет небольшой перерыв, «Фенербахче» может перезапуститься. Кроме того, в Лиге Европе они будут играть с максимальной отдачей, чтобы реабилитироваться за провал в чемпионате.

    В какой бы форме ни был «Фенербахче», побеждать в Стамбуле – очень тяжело. Главное – много не пропустить. На выезде турецкие команды играют по-другому, без такого эмоционального заряда и агрессии».

    Напомним, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоялась накануне в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

    «Фенербахче» занял второе место в группе D, набрав восемь очков в шести матчах. В нынешнем сезоне чемпионата Турции у команды 14 очков после 15 туров и 17-е место.

    Первый матч «Зенит» и «Фенербахче» проведут 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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