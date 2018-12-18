Суд отклонил апелляции адвокатов Кокорина и Мамаева. Они останутся в СИЗО до 8 февраля

Футбол 18 декабря 2018 12:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения. Жалобу защитников – без удовлетворения», – сказала судья.

Напомним, оба игрока были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы объединены в одно производство и переданы на расследование в главное управление ведомства.