Суд отклонил апелляции адвокатов Кокорина и Мамаева. Они останутся в СИЗО до 8 февраля - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 12:50Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Суд отклонил апелляции адвокатов Кокорина и Мамаева. Они останутся в СИЗО до 8 февраля

    Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

    «Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения. Жалобу защитников – без удовлетворения», – сказала судья.

    Напомним, оба игрока были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

    После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы объединены в одно производство и переданы на расследование в главное управление ведомства.

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