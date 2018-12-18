«Андерлехт» уволил главного тренера - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 13:26Источник: ФК «Андерлехт»Автор: Гичунцев Артур

    «Андерлехт» уволил главного тренера

    На данный момент команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Бельгии.

    "Андерлехт" принял решение уволить Хейна Ванхазебрука с поста главного тренера команды, сообщает клубная пресс-служба.

    Отмечается, что специалист отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.

    Ранее брюссельский клуб вылетел из Лиги Европы и прекратил борьбу в Кубке страны.

    Напомним, Ванхазебрук работал главным тренером "Андерлехта" с 3 октября прошлого года. Под его руководством в сезоне-2017/18 команда завоевала бронзовые медали чемпионата Бельгии.

    #чемпионат бельгии по футболу#фк андерлехт#ванхазебрук хейн
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