Алана Мамаева – о положении мужа: Где справедливость? Где она?

Футбол 18 декабря 2018 13:45 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Об этом жена полузащитника написала в своем Instagram.

Алана Мамаева, супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировала решение суда, который оставил в силе арест игрока до 8 февраля 2019 года.

"Знаете, это и правда позор. Согласна с мужем. Где справедливость? Где она?", – написала Мамаева.

Напомним, хавбек "Краснодара", а также форвард "Зенита" Александр Кокорин были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы объединены в одно производство и переданы на расследование в главное управление ведомства.