«Ростов» обратился к Моуринью после его отставки из «Манчестер Юнайтед»

Футбол 18 декабря 2018 14:11 Источник: ФК «Ростов» Автор: Липкин Антон

Португалец приезжал в Ростов весной 2017 года.

«Ростов» в своем официальном твиттере обратился к португальцу Жозе Моуринью, который во вторник был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Моур! Мы будем помнить твой приезд в наш город! Оставайся сильным», – говорится в сообщении.

Mour! We will remember your visit to our city! Stay strong! 💪@ManUtd @premierleague pic.twitter.com/aWt8Edela2 — Football Club Rostov (@rostovfc) December 18, 2018

Напомним, «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» играли друг с другом в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2016/2017. Первый матч на стадионе «Олимп II» в Ростове-на-Дону завершился вничью (1:1), а в домашней игре – на «Олд Траффорд» в Манчестере – команда Моуринью одержала победу (1:0) и вышла в ¼ финала. В итоге «Манчестер Юнайтед» стал победителем турнира.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Моуринью, тренировавшего команду с 2016 года. В сообщении на официальном сайте говорится, что в ближайшее время клуб определится с временным тренером до конца нынешнего сезона.