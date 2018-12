«Ростов» обратился к Моуринью после его отставки из «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» в своем официальном твиттере обратился к португальцу Жозе Моуринью, который во вторник был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Моур! Мы будем помнить твой приезд в наш город! Оставайся сильным», – говорится в сообщении.

Mour! We will remember your visit to our city! Stay strong! 💪@ManUtd @premierleague pic.twitter.com/aWt8Edela2