«Ростов» обратился к Моуринью после его отставки из «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 14:11Источник: ФК «Ростов»Автор: Липкин Антон

    «Ростов» обратился к Моуринью после его отставки из «Манчестер Юнайтед»

    Португалец приезжал в Ростов весной 2017 года.

    «Ростов» в своем официальном твиттере обратился к португальцу Жозе Моуринью, который во вторник был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «Моур! Мы будем помнить твой приезд в наш город! Оставайся сильным», – говорится в сообщении.

    Напомним, «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» играли друг с другом в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2016/2017. Первый матч на стадионе «Олимп II» в Ростове-на-Дону завершился вничью (1:1), а в домашней игре – на «Олд Траффорд» в Манчестере – команда Моуринью одержала победу (1:0) и вышла в ¼ финала. В итоге «Манчестер Юнайтед» стал победителем турнира.

    Во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Моуринью, тренировавшего команду с 2016 года. В сообщении на официальном сайте говорится, что в ближайшее время клуб определится с временным тренером до конца нынешнего сезона.

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