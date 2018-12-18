Погба выложил провокационный пост после увольнения Моуринью (фото) - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 14:35Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Погба выложил провокационный пост после увольнения Моуринью (фото)

    «Манчестер Юнайтед» сегодня отправил в отставку главного тренера Жозе Моуринью.

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на увольнение Моуринью, выложив фотографию в инстаграм с необычным выражением лица. Француз предложил придумать подпись к фото, но через некоторое время удалил пост.

    Напомним, ранее сообщалось, что между футболистом и тренером существует конфликт. Погба не попал в состав «МЮ» на матч с «Ливерпулем» (1:3).

    Напомним, Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».

    #погба поль#моуринью жозе#фк манчестер юнайтед#апл
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