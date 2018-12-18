Погба выложил провокационный пост после увольнения Моуринью (фото)

Футбол 18 декабря 2018 14:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» сегодня отправил в отставку главного тренера Жозе Моуринью.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на увольнение Моуринью, выложив фотографию в инстаграм с необычным выражением лица. Француз предложил придумать подпись к фото, но через некоторое время удалил пост.

Oh oh, the pic posted by Pogba and then deleted! pic.twitter.com/r5XOlbht5p — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 18 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что между футболистом и тренером существует конфликт. Погба не попал в состав «МЮ» на матч с «Ливерпулем» (1:3).

Напомним, Моуринью начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с «ПСЖ».