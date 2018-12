Месси вручили «Золотую бутсу» в рекордный пятый раз (видео)

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил «Золотую бутсу» - приз, который ежегодно вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

Месси вручили «Золотую бутсу» в рекордный пятый раз. Ранее аргентинец получал приз в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

В сезоне-2017/18 Месси забил 34 гола в 36 матчах испанской примеры, обогнав форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (32 гола в 36 матчах АПЛ).

The #Messi moment you've all been waiting for. pic.twitter.com/yjiogbzSYf