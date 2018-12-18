Месси вручили «Золотую бутсу» в рекордный пятый раз (видео) - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 17:18Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Месси вручили «Золотую бутсу» в рекордный пятый раз (видео)

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил «Золотую бутсу» - приз, который ежегодно вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

    Месси вручили «Золотую бутсу» в рекордный пятый раз. Ранее аргентинец получал приз в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

    В сезоне-2017/18 Месси забил 34 гола в 36 матчах испанской примеры, обогнав форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (32 гола в 36 матчах АПЛ).

    #месси лионель#фк барселона#золотая бутса#испанская примера
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