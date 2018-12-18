Сборная России представила состав по количеству подписчиков в инстаграме (фото) - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 19:12Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Сборная России представила состав по количеству подписчиков в инстаграме (фото)

    Пресс-служба сборной России по футболу подсчитала количество подписчиков в инстаграме у игроков национальной команды.

    Самое большое число подписчиков в сборной России у полузащитника Дениса Черышева (1 274 010 подписчиков) и у нападающего Артема Дзюбы (1 246 010).

    В воротах сборной России расположился Маринато Гилерме (55 047), в защите Марио Фернандес (258 340), Роман Нойштедтер (333 974), Георгий Джикия (99 920) и Константин Рауш (22 082).

    В полузащите помимо Черышева Александр Головин (495 163), Роман Зобнин (215 808) и Алексей Миранчук (171 060).

    В нападении с Дзюбой располагается Федор Смолов (601 062).

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