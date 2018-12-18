Сборная России представила состав по количеству подписчиков в инстаграме (фото)

Пресс-служба сборной России по футболу подсчитала количество подписчиков в инстаграме у игроков национальной команды.
Самое большое число подписчиков в сборной России у полузащитника Дениса Черышева (1 274 010 подписчиков) и у нападающего Артема Дзюбы (1 246 010).
В воротах сборной России расположился Маринато Гилерме (55 047), в защите Марио Фернандес (258 340), Роман Нойштедтер (333 974), Георгий Джикия (99 920) и Константин Рауш (22 082).
В полузащите помимо Черышева Александр Головин (495 163), Роман Зобнин (215 808) и Алексей Миранчук (171 060).
В нападении с Дзюбой располагается Федор Смолов (601 062).
Мы решили немного пофантазировать и определили состав сборной России по количеству подписчиков в Instagram. Как вам такая сборная?— Сборная России (@TeamRussia) 18 декабря 2018 г.
Кстати, в сумме получается почти 5 млн подписчиков😃 #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/KL0UgQptXx