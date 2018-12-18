Георгий Джикия: Играть в роли капитана «Спартака» - очень круто (видео) - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 19:32Источник: РФСАвтор: Сметанникова Дарья

    Георгий Джикия: Играть в роли капитана «Спартака» - очень круто (видео)

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы футболисток женской сборной России.

    «Капитан «Спартака» — это очень круто, но данный момент у нас все поменялось, все вернулось на свои места. Теперь я вице-капитан, что тоже не менее престижно. Играть в роли капитана «Спартака».

    Люблю водить автомобиль, вывести из себя могут только пробки. В Москве они слишком огромные. А так, спокойно отношусь к мелочам, которые происходят на дороге. Бывало хотелось выйти из машины и поговорить, но нельзя мне этого делать. XXI-й век, регистраторы и все такое», - сказал Джикия.

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