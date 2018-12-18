Георгий Джикия: Играть в роли капитана «Спартака» - очень круто (видео)

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы футболисток женской сборной России.
«Капитан «Спартака» — это очень круто, но данный момент у нас все поменялось, все вернулось на свои места. Теперь я вице-капитан, что тоже не менее престижно. Играть в роли капитана «Спартака».
Люблю водить автомобиль, вывести из себя могут только пробки. В Москве они слишком огромные. А так, спокойно отношусь к мелочам, которые происходят на дороге. Бывало хотелось выйти из машины и поговорить, но нельзя мне этого делать. XXI-й век, регистраторы и все такое», - сказал Джикия.
Георгий Джикия ответил женской сборной!— Сборная России (@TeamRussia) 18 декабря 2018 г.
Защитник @TeamRussia рассказал, как относится к татуировкам, смог ли бы он жить в деревне, как знакомится с девушками и сколько может выпить вина. Об этом и многом другом - в нашем видео. pic.twitter.com/D1FOjeKTkc