«Тоттенхэм» активировал опцию продления контракта с Вертонгеном - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 19:53Источник: ФК «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» активировал опцию продления контракта с Вертонгеном

    «Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Яном Вертонгеном до 2020 года, использовав соответствующую опцию в соглашении с 31-летним футболистом, об этом сообщает официальный сайт «шпор».

    Бельгиец перешел в лондонскую команду из голландского «Аякса» летом 2012 года за 12,5 миллионов евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

    В составе «Тоттенхэма» Вертонген принял участие в 264 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

    #апл#фк тоттенхэм#вертонген ян
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