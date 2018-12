«Тоттенхэм» активировал опцию продления контракта с Вертонгеном

«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Яном Вертонгеном до 2020 года, использовав соответствующую опцию в соглашении с 31-летним футболистом, об этом сообщает официальный сайт «шпор».

The Club can confirm that we have activated the option to extend @JanVertonghen’s contract until 2020.