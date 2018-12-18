«Тоттенхэм» активировал опцию продления контракта с Вертонгеном

Футбол 18 декабря 2018 19:53 Источник: ФК «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Яном Вертонгеном до 2020 года, использовав соответствующую опцию в соглашении с 31-летним футболистом, об этом сообщает официальный сайт «шпор».

The Club can confirm that we have activated the option to extend @JanVertonghen’s contract until 2020. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 декабря 2018 г.

Бельгиец перешел в лондонскую команду из голландского «Аякса» летом 2012 года за 12,5 миллионов евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В составе «Тоттенхэма» Вертонген принял участие в 264 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.