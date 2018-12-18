Панченко во второй раз стал отцом - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 20:06Источник: ФК «Динамо» (Москва)

    Панченко во второй раз стал отцом

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко во второй раз стал отцом, об этом сообщает пресс-служба московской команды.

    «Рост новорожденной 52 см, вес – 3.100 грамм. Имя дочке родители выберут позже. Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо-Москва» поздравляют Кирилла и его супругу Яну с этим большим событием и желают девочке расти здоровой, счастливой и только радовать родителей», – говорится на официальном сайте бело-голубых

    Напомним, что Кирилл и его супруга уже воспитывают дочь Кристину.

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