Футбол 18 декабря 2018 20:06 Источник: ФК «Динамо» (Москва)

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко во второй раз стал отцом, об этом сообщает пресс-служба московской команды.

«Рост новорожденной 52 см, вес – 3.100 грамм. Имя дочке родители выберут позже. Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо-Москва» поздравляют Кирилла и его супругу Яну с этим большим событием и желают девочке расти здоровой, счастливой и только радовать родителей», – говорится на официальном сайте бело-голубых

Напомним, что Кирилл и его супруга уже воспитывают дочь Кристину.