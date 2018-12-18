Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 20:44Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», рассчитанный еще на один сезон, сообщает официальный сайт американского клуба.

    Предыдущее соглашение 37-летнего форварда было рассчитано до 31 декабря 2018 года, в связи с чем в СМИ активно обсуждалось возможное возвращение Ибры в Европу.

    Напомним, в минувшем сезоне Златан забил 22 гола и отдал 10 голевых передач в 27 играх МЛС. Он был признан лучшим новичком, а также попал в символическую сборную года.

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