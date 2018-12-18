Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», рассчитанный еще на один сезон, сообщает официальный сайт американского клуба.
Предыдущее соглашение 37-летнего форварда было рассчитано до 31 декабря 2018 года, в связи с чем в СМИ активно обсуждалось возможное возвращение Ибры в Европу.
It's official. He's back.#LAGalaxy sign @Ibra_official to new contract: https://t.co/K3TAE2PxKk pic.twitter.com/5pcScYRXQB— LA Galaxy (@LAGalaxy) 18 декабря 2018 г.
Напомним, в минувшем сезоне Златан забил 22 гола и отдал 10 голевых передач в 27 играх МЛС. Он был признан лучшим новичком, а также попал в символическую сборную года.