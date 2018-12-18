«Аль-Аин» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Ривер Плейт» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    окончен
    Кан
    Тулуза
    2
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Болонья
    Милан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    2-й тайм
    Герта
    Аугсбург
    2
    2
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    2-й тайм
    Вольфсбург
    Штутгарт
    2
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    2-й тайм
    Фортуна
    Боруссия Д
    2
    0
    • Футбол18 декабря 2018 22:33Источник: «Советский спорт»

    «Аль-Аин» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Ривер Плейт»

    В полуфинале Клубного чемпионата мира эмиратский «Аль-Аин» на поле стадиона «Хазза бин Зайед» в ОАЭ обыграл аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 2:2 (5:4 – по пенальти).

    Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В составе аргентинцев дубль оформил Рафаэль Борре (11-я и 16-я минуты), а у хозяев поля мячи забили Маркус Берг (3) и Кайо (51).

    Овертайм также победителя не выявил. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Аль-Аина» – 5:4.

    Стоит отметить, что на 69-й минуте полузащитник команды из Буэнос-Айреса Гонсало Мартинес не реализовал пенальти.

    В финале турнира «Аль-Аин» сыграет с победителем другого полуфинала «Касима Антлерс» (Япония) – «Реал» (Испания).

    #фк ривер плейт#фк аль-аин#Клубный чемпионат мира
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта