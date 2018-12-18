«Аль-Аин» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Ривер Плейт»

Футбол 18 декабря 2018 22:33 Источник: «Советский спорт»

В полуфинале Клубного чемпионата мира эмиратский «Аль-Аин» на поле стадиона «Хазза бин Зайед» в ОАЭ обыграл аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 2:2 (5:4 – по пенальти).

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В составе аргентинцев дубль оформил Рафаэль Борре (11-я и 16-я минуты), а у хозяев поля мячи забили Маркус Берг (3) и Кайо (51).

Овертайм также победителя не выявил. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Аль-Аина» – 5:4.

Стоит отметить, что на 69-й минуте полузащитник команды из Буэнос-Айреса Гонсало Мартинес не реализовал пенальти.

В финале турнира «Аль-Аин» сыграет с победителем другого полуфинала «Касима Антлерс» (Япония) – «Реал» (Испания).