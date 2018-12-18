Голы Азара и Плеа принесли победу «Боруссии» М в матче с «Нюрнбергом»

Футбол 18 декабря 2018 22:51 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле обыграла «Нюрнберг» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметилась Торган Азар и Алассан Плеа, забившие на 47-й и 86-й минутах соответственно.

Стоит отметить, что на заключительной минуте первого тайма Азар не реализовал пенальти.

«Боруссия» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Нюрнберг» расположился на 17-й строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем матче черно-бело-зеленые 21 декабря на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», а подопечные Михаэля Келльнера на следующий день примут «Фрайбург».