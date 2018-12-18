Алана Мамаева: Паша не может обнять детей уже два месяца. Разве это не наказание? - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 23:53Источник: «Советский спорт»

    Алана Мамаева: Паша не может обнять детей уже два месяца. Разве это не наказание?

    Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана – о решении суда отклонить апелляционные жалобы и оставить футболиста в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

    «Паша не может обнять своих детей, уже как два месяца. Разве это не наказание? Он никого не лишил такой возможности... Только я знаю, какой он любящий и заботливый отец, и представляю, как он по ним скучает», – написала Мамаева в инстаграме.

    Напомним, Мамаев, а также форвард «Зенита» Александр Кокорин были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

    После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

    #рпл#Футбол-Россия#мамаев павел#мамаева алана
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