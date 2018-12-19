«Боруссия» Д потерпела первое поражение в бундеслиге, уступив аутсайдеру - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 00:24Источник: «Советский спорт»

    «Боруссия» Д потерпела первое поражение в бундеслиге, уступив аутсайдеру

    В матче 16-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Фортуне» со счетом 1:2.

    У победителей встречи голами отметились Доди Лукебакио (22-я минута) и Жан Циммер (56), а у гостей единственный мяч забил Пако Алькасер (81).

    «Боруссия» потерпела первое поражение в бундеслиге и с 39 очками лидирует в турнирной таблице, а «Фортуна» поднялась на 15-ю строчку, покинув зону вылета, имея в активе 15 очков.

    В следующем туре «шмели» 21 декабря примут менхенгладбахскую «Боруссию», а подопечные Фридхельма Функеля на следующий день на выезде сыграют с «Ганновером».

    #бундеслига#фк боруссия дортмунд#фк фортуна
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