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Футбол19 декабря 2018 11:48Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

РФС назвал главную цель сборной России на 2019 год

В Российском футбольном союзе (РФС) проходит заседание исполкома.

Исполнительный комитет РФС назвал главную цель для сборной России на 2019 год. Об этом сообщает Sport24.ru.

Попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года является главной целью на 2019 год. Кроме того, исполнительный комитет РФС постановил считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными.

Напомним, сборная России по итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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