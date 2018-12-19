РФС назвал главную цель сборной России на 2019 год

В Российском футбольном союзе (РФС) проходит заседание исполкома.
Исполнительный комитет РФС назвал главную цель для сборной России на 2019 год. Об этом сообщает Sport24.ru.
Попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года является главной целью на 2019 год. Кроме того, исполнительный комитет РФС постановил считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными.
Напомним, сборная России по итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.