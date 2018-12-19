Белорусские футболисты по- прежнему будут считаться легионерами в чемпионате России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол19 декабря 2018 12:36Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Белорусские футболисты по- прежнему будут считаться легионерами в чемпионате России

В среду проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Белорусские футболисты останутся легионерами в чемпионате России. Такое решение было принято на исполкоме РФС, сообщает ТАСС.

Ранее министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что белорусские спортсмены, выступающие в командных видах спорта, не будут считаться легионерами в российских лигах.

Аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Белоруссии ранее была одобрена Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой.

#Футбол-Россия#рпл#рфс
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта