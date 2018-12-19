Белорусские футболисты по- прежнему будут считаться легионерами в чемпионате России

Футбол 19 декабря 2018 12:36 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

В среду проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Белорусские футболисты останутся легионерами в чемпионате России. Такое решение было принято на исполкоме РФС, сообщает ТАСС.

Ранее министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что белорусские спортсмены, выступающие в командных видах спорта, не будут считаться легионерами в российских лигах.

Аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Белоруссии ранее была одобрена Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой.