Белорусские футболисты по- прежнему будут считаться легионерами в чемпионате России

В среду проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Белорусские футболисты останутся легионерами в чемпионате России. Такое решение было принято на исполкоме РФС, сообщает ТАСС.
Ранее министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что белорусские спортсмены, выступающие в командных видах спорта, не будут считаться легионерами в российских лигах.
Аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Белоруссии ранее была одобрена Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой.