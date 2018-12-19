Эд Вудворд: Сульшер – легенда «МЮ», все рады его возвращению - Советский спорт
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Футбол19 декабря 2018 13:19Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Автор: Сметанникова Дарья

Эд Вудворд: Сульшер – легенда «МЮ», все рады его возвращению

Сегодня стало известно, что до конца сезона тренировать «Манчестер Юнайтед» будет норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер.

Исполнительный вице-президент «МЮ» Эд Вудворд прокомментировал назначение Сульшера.

«Оле - легенда клуба, он обладает огромным опытом в футболе как в качестве игрока, так и на тренерском поприще. Ранее он защищал цвета «Юнайтед», он живет и дышит клубной культурой. Все рады возвращению его и (тренера) Майка Фелана. Мы уверены, что они смогут объединить игроков и болельщиков в преддверии второй части сезона», - приводит слова Вудворда пресс-служба клуба.

Сульшер сменил на посту главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, который был уволен во вторник из-за неудовлетворительных результатов команды.

Сульшер ранее играл за «Манчестер Юнайтед» в 1996-2007 годах. На его счету 128 голов в составе команды.

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