Неймар: В "Манчестер Юнайтед" сменился тренер, изменится и философия

Футбол 19 декабря 2018 18:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал отставку Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я хорошо отреагировал на результаты жеребьевки. Это будет две большие игры против двух больших команд. У них сменился тренер, а значит изменится и философия. Они изменятся, но мы знаем о возможностях, которые есть у «Манчестер Юнайтед». Мы рады сыграть против «Манчестер Юнайтед», - цитирует Неймара пресс-служба "ПСЖ".

"Манчестер Юнайтеж" сразится с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оле-Гуннар Сульшер заменил Жозу Моуринью на посту главного тренера манкунианцев.