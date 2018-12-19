Хет-трик Бэйла вывел «Реал» в финал Клубного чемпионата мира - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 21:23Источник: «Советский спорт»

    Хет-трик Бэйла вывел «Реал» в финал Клубного чемпионата мира

    В полуфинале Клубного чемпионата мира мадридский «Реал» на поле стадиона «Шейх Зайед» в Абу-Даби обыграл японский «Касима Антлерс» со счетом 3:1.

    У победителей встречи хет-трик оформил валлийский нападающий Гарет Бэйл (44-я, 53-я и 55-я минуты), его одноклубник Марсело записал на свой счет две голевых передачи, а в составе японской команды единственный мяч забил Сема Дои (78).

    Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где сыграет с эмиратским «Аль-Аином», а «Касима Антлерс» встретится с аргентинской командой «Ривер Плейт» в матче за третье место.

    Напомним, матч за третье место и финал Клубного чемпионата мира состоятся 22 декабря.

    #Клубный чемпионат мира#фк реал мадрид#ФК Касима Антлерс#бэйл гарет
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