Хет-трик Бэйла вывел «Реал» в финал Клубного чемпионата мира

Футбол 19 декабря 2018 21:23 Источник: «Советский спорт»

В полуфинале Клубного чемпионата мира мадридский «Реал» на поле стадиона «Шейх Зайед» в Абу-Даби обыграл японский «Касима Антлерс» со счетом 3:1.

У победителей встречи хет-трик оформил валлийский нападающий Гарет Бэйл (44-я, 53-я и 55-я минуты), его одноклубник Марсело записал на свой счет две голевых передачи, а в составе японской команды единственный мяч забил Сема Дои (78).

Таким образом, «Реал» вышел в финал турнира, где сыграет с эмиратским «Аль-Аином», а «Касима Антлерс» встретится с аргентинской командой «Ривер Плейт» в матче за третье место.

Напомним, матч за третье место и финал Клубного чемпионата мира состоятся 22 декабря.