Гол Рибери принес победу «Баварии» в матче с «РБ Лейпцигом»

Футбол 20 декабря 2018 00:24 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура чемпионата Германии «Баварии» на своем поле в Мюнхене обыграла «РБ Лейпциг» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 83-й минуте забил французский полузащитник Франк Рибери.

«Бавария» одержала четвертую победу кряду и с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги, а «Лейпциг» расположился на четвертой строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем туре подопечные Нико Ковача 22 декабря на выезде сыграют с «Айнтрахтом», а «быки» в тот же день примут «Вердер».