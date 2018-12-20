Гол Рибери принес победу «Баварии» в матче с «РБ Лейпцигом» - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 00:24Источник: «Советский спорт»

    Гол Рибери принес победу «Баварии» в матче с «РБ Лейпцигом»

    В матче 16-го тура чемпионата Германии «Баварии» на своем поле в Мюнхене обыграла «РБ Лейпциг» с минимальным счетом – 1:0.

    У победителей встречи единственный мяч на 83-й минуте забил французский полузащитник Франк Рибери.

    «Бавария» одержала четвертую победу кряду и с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги, а «Лейпциг» расположился на четвертой строчке, имея в активе 28 очков.

    В следующем туре подопечные Нико Ковача 22 декабря на выезде сыграют с «Айнтрахтом», а «быки» в тот же день примут «Вердер».

    #бундеслига#фк бавария#фк рб лейпциг#рибери франк
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