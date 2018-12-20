Нико Ковач: У «Баварии» были моменты лучше, мы заслуженно победили «Лейпциг»

Футбол 20 декабря 2018 06:41 Источник: ФК «Бавария» Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенского клуба.

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач пообщался с клубной пресс-службой после победы над "РБ Лейпциг".

«Сегодня все видели, что нам противостоял очень, очень сильный соперник. Они очень хорошо оборонялись и ждали, когда мы ошибемся. Мы должны были играть терпеливо, мы знали, что один гол решит все. Наши моменты были лучше, и я считаю, что мы победили заслуженно.

Игра была не особо интересной и привлекательной, но моя команда показала большую силу воли. Вчера мы получили голевой пас, и сегодня мы должны были его реализовывать. Мы получили то, что хотели. Комплимент команде», – сказал специалист.

"Бавария" набрала 33 очка и поднялась на 3-е место в таблице бундеслиге. В активе "РБ Лейпцига" 28 очков и 4-я позиция.