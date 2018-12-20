Томас Мюллер: «Бавария» заслуженно победила «Лейпциг», мы снова в форме - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 07:29Источник: ФК «Бавария»Автор: Гичунцев Артур

    Томас Мюллер: «Бавария» заслуженно победила «Лейпциг», мы снова в форме

    Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенского клуба.

    Форвард "Баварии" Томас Мюллер пообщался с клубной пресс-службой после победы над "РБ Лейпциг" в 16-м туре немецкой бундеслиги.

    «Мы знали, что стоит на кону, так как вчера мы смотрели телевизор. Было видно, насколько эта игра важна для нас. Мы бы хотели играть чуть быстрее, но наши голевые моменты были лучше, чем у соперника. В итоге мы одержали заслуженную победу, за которую нам пришлось побороться.

    Будучи с мячом, мы не пытались много рисковать, так как знали о сильных сторонах «Лейпцига». В первом тайме мы допустили ошибки и не лучшим образом распорядились своими моментами. В итоге мы победили, и мы снова в форме», – сказал немецкий футболист.

    "Бавария" набрала 33 очка и поднялась на 3-е место в таблице бундеслиге. В активе "РБ Лейпцига" 28 очков и 4-я позиция.

    #бундеслига#фк бавария#фк рб лейпциг#мюллер томас
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