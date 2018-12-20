Вернер готов покинуть «Лейпциг» только ради «Баварии»

Футбол 20 декабря 2018 07:50 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне немецкий футболист провел 19 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевых паса.

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал информацию о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».

«Я не ограничен по времени и могу спокойно обдумать и принять решение в новом году. Если ты играешь за «Лейпциг» и хочешь остаться в Германии, то есть только один клуб, в который ты можешь перейти.

Конечно, остаться здесь – тоже вариант, но о том, чтобы в чемпионской гонке участвовали другие клубы бундеслиги, не может быть и речи», – цитирует нападающего "Газета.Ru" со ссылкой на FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".