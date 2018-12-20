Алексей Сорокин: Скорее всего, в текущем формате клубный чемпионат мира не сохранится - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 11:09Источник: Телеканал «360°»Автор: Гичунцев Артур

    Алексей Сорокин: Скорее всего, в текущем формате клубный чемпионат мира не сохранится

    С 2005 года за трофей вели борьбу шесть команд. С 2008 года к ним добавилась седьмая команда, представляющая страну-организатора.

    Член совета Международной федерации футбола Алексей Сорокин рассказал о возможных изменениях формата проведения клубного чемпионата мира.

    «На последнем совете во избежание каких-то недопониманий и слишком живого обмена мнениями была создана специальная комиссия. Она внимательно изучит вопрос и спокойно доложит на следующем заседании совета. А пока мы все мнения обрабатываем, но в спокойном режиме, без обострений.

    Трудно сказать, какой вариант является наиболее вероятным, потому что существует много разногласий. У конфедераций разные позиции. Для всех очевидно одно – скорее всего, в текущем формате он не сохранится. Как он будет трансформироваться – покажет более глубокое исследование новых инициатив, которое должна сделать эта рабочая группа. А потом каждая конфедерация выскажет свою позицию», – приводит слова Сорокина "360".

    #Клубный чемпионат мира#сорокин алексей
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