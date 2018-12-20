Карл-Хайнц Румменигге: Хуммельс зимой не покинет "Баварию"

Футбол 20 декабря 2018 13:11 Источник: Goal.com Автор: Спирин Дмитрий

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном уходе из команды защитника Матса Хуммельса.

- Несколько дней назад мы пообщались с Матсом. Он проведет вторую часть сезона в «Баварии», - сказал Румменигге.

Ранее сообщалось, что зимой Матс Хуммельс может перейти в один из английских клубов.

- Мы хорошо поговорили с Матсом, обсудили ситуацию. Он хорошо себя чувствует в Мюнхене. Конечно, когда ты не всегда играешь, появляются слухи. Матс хотел с нами пообщаться. Он объяснил свою позицию, а мы - свою. Думаю, мы пришли к общему знаменателю, - прокомментировал ситуацию спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

Матч Хуммельс - чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.