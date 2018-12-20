Карл-Хайнц Румменигге: Хуммельс зимой не покинет "Баварию" - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 13:11Источник: Goal.comАвтор: Спирин Дмитрий

    Карл-Хайнц Румменигге: Хуммельс зимой не покинет "Баварию"

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном уходе из команды защитника Матса Хуммельса.

    - Несколько дней назад мы пообщались с Матсом. Он проведет вторую часть сезона в «Баварии», - сказал Румменигге.

    Ранее сообщалось, что зимой Матс Хуммельс может перейти в один из английских клубов.

    - Мы хорошо поговорили с Матсом, обсудили ситуацию. Он хорошо себя чувствует в Мюнхене. Конечно, когда ты не всегда играешь, появляются слухи. Матс хотел с нами пообщаться. Он объяснил свою позицию, а мы - свою. Думаю, мы пришли к общему знаменателю, - прокомментировал ситуацию спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

    Матч Хуммельс - чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

    #хуммельс матс#фк бавария#румменигге карл-хайнц#бундеслига#Возможные трансферы#салихамиджич хасан
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