Александр Егоров: Судейской команде за год поставлю твердую четверку

Футбол 20 декабря 2018 14:51 Источник: РФС Автор: Липкин Антон

Глава департамента судейства поставил арбитрам оценку за год.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о работе арбитров в 2018 году.

«Не хотел бы кого-то выделять персонально, – приводит слова Егорова официальный сайт РФС. – Мы – команда. Кто-то провел год чуть ровнее, у кого-то были спады, но отмечать никого не буду.

Тем более, у нас прошло только полсезона, хотелось бы довести его до конца. А всей команде за год поставлю твердую четверку.

Да, мы ошибаемся, но на каждую ошибку у нас приходится по пять классных решений, но об этом никто не пишет».

Напомним, в апреле Егоров был назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. В мае он был утвержден на посту руководителя департамента.