Балотелли может продолжить карьеру в "Наполи"

Футбол 20 декабря 2018 16:42 Источник: La Gazzetta dello Sport Автор: Спирин Дмитрий

"Наполи" может приобрести нападающего "Ниццы" Марио Балотелли уже в январе.

Накануне вечером наставник французского клуба Патрик Виейра заявил представителям прессы, что итальянец может быть продан в следующем месяце. Кроме того, Виейра подчеркнул, что Балотелли больше не входит в его дальнейшие планы.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "Наполи" предпринимал попытку купить форварда сборной Италии прошлым летом после того, как команду возглавил Карло Анчелотти.

Балотелли предлагался контракт в размере 2 миллионов евро в год, что не устроило самого игрока, который посчитал сумму заниженной.

Как сообщает издание, президент "Неаполи" Аурелио де Лаурентис может попробовать еще раз договориться с "Ниццей" и Балотелли в январе.