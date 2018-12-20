Катар вырастит для ЧМ-2022 уникальную траву

Футбол 20 декабря 2018 17:07 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

Катар вырастит уникальное травяное покрытия для стадионов, которые будут принимать матчи чемпионата 2022 года, сообщает «Р-Спорт». Этот газон сможет выдерживать жару в 40 градусов.

«Когда играют матчи летом, температура воздуха достигает 35-40 градусов, а внутри стадиона в то же время температура составляет 20 градусов, – приводит «Р-Спорт» слова инженера по проекту строительства стадионов для мундиаля Мухаммеда Ахмеда. – Конечно, существует опыт других стран, который мы учитываем, но это будет зеленое покрытие, специально выращенное для игр чемпионата мира 2022 года на фермах в Катаре с составом трав, который не использовался больше нигде в мире».

Напомним, в Катаре пройдет первый чемпионат мира, запланированный на ноябрь-декабрь (с 21 ноября по 18 декабря).