Катар вырастит для ЧМ-2022 уникальную траву - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 17:07Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Катар вырастит для ЧМ-2022 уникальную траву

    Турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

    Катар вырастит уникальное травяное покрытия для стадионов, которые будут принимать матчи чемпионата 2022 года, сообщает «Р-Спорт». Этот газон сможет выдерживать жару в 40 градусов.

    «Когда играют матчи летом, температура воздуха достигает 35-40 градусов, а внутри стадиона в то же время температура составляет 20 градусов, – приводит «Р-Спорт» слова инженера по проекту строительства стадионов для мундиаля Мухаммеда Ахмеда. – Конечно, существует опыт других стран, который мы учитываем, но это будет зеленое покрытие, специально выращенное для игр чемпионата мира 2022 года на фермах в Катаре с составом трав, который не использовался больше нигде в мире».

    Напомним, в Катаре пройдет первый чемпионат мира, запланированный на ноябрь-декабрь (с 21 ноября по 18 декабря).

    #чм-2022
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