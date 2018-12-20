Источник: «Зенит» может приобрести защитника «Томи» Тихого

Футбол 20 декабря 2018 17:26 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Томи» Дмитрий Тихий попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» рассматривает возможность приобретения правого защитника «Томи» Дмитрия Тихого. В петербургском клубе рассчитывают, что футболист сможет закрепиться в главной команде», - сообщил источник.

В текущем сезоне ФНЛ 26-летний защитник провел за «Томь» 20 матчей, в 19 их которых выходил в стартовом составе.

«Томь» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее сообщалось, что команда из Томска имеет финансовые проблемы, задерживает зарплаты футболистам.