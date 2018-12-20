Вице-президент «Монако»: Будущее клуба выглядит очень интересно

Футбол 20 декабря 2018 17:29 Источник: ФК «Монако» Автор: Сметанникова Дарья

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Конечно, никто из нас не предполагал, что будет так много трудностей, но я остаюсь настроенным позитивно. Будущее клуба выглядит очень интересно, сейчас мы должны позаботиться о настоящем и покинуть зону вылета. У меня нет обыкновения сдаваться. Для меня сейчас сложный период, но я вижу в этом вызов. «Монако» в этой ситуации должен стать сильнее», - приводит слова Васильева пресс-служба клуба.

После 17 туров лиги 1 «Монако» идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе всего 13 очков.