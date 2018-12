Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в матче второго тура с «Тоттенхэмом» был признан самым красивым на групповом этапе текущей Лиги чемпионов.

В голосовании Ракитич опередил Мауро Икарди («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Усмана Дембеле («Барселона»).

✨ You voted @ivanrakitic's spectacular volley against Tottenham to win #UCL Goal Of The Group Stage!



Bravo, Ivan! 👏 pic.twitter.com/Zd6k48vdjX