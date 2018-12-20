Моуринью может заменить Ковача на посту главного тренера «Баварии»

Футбол 20 декабря 2018 23:42 Источник: Don Balon

В ближайшее время португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Баварию».

Как сообщает Don Balon со ссылкой на собственный источник, руководство «Баварии» готово расстаться с главным тренером Нико Ковачем. Заменить хорватского специалиста мюнхенский клуб хочет бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Как отмечает издание, руководство немецкого клуба в связи с уходом ветеранов намеревается начать формирование новой команды. Ответственность за перестройку «Баварии» планируется возложить на португальского специалиста.

Ранее El Pais сообщила, что руководством «Реала» хочет, чтобы Жозе Моуринью возглавил испанскую команду.