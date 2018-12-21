Джердан Шакири: Дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» повысил внимание ко мне

Футбол 21 декабря 2018 01:31 Источник: The Guardian

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири поделился впечатлениями от дубля в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

- Голы в ворота «Манчестер Юнайтед» повысили внимание ко мне. У нас была рождественская вечеринка, и, казалось, что все подходили ко мне, чтобы сказать «спасибо». Я был сильно удивлен. Все говорили: «Спасибо, спасибо, ты уже легенда!» Это было приятно это слышать.

В тот день это было приятное чувство, но я из тех, кто привык смотреть вперед. В конце концов это был простой матч премьер-лиги за три очка, но теперь я с нетерпением жду следующей игры в пятницу.

Я очень рад, что помог команде победить. Это самая главная вещь, и я доволен, что смог оказать влияние на столь важную игру. Я никогда не забуду эту игру. Это был особенный день не только для меня, но и для клуба, а возвращаться в лидеры всегда приятно, - передает слова Шакири The Guardian.

Напомним, что в следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Вулверхэмптона». Встреча состоится в пятницу, 21 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.