Ольга Голодец: 2018 год стал успешным для российского спорта

Футбол 21 декабря 2018 11:45 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Вице-премьер отметила проведение в стране чемпионата мира по футболу.

Вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец на заседании коллегии министерства спорта подвела итоги спортивного года.

«2018 год для российского спорта стал успешным, – приводит ТАСС слова Голодец. – Это и большие соревнования, которые изменили отношения к спорту в Российской Федерации.

Прежде всего речь идет о чемпионате мира по футболу, это огромное политическое спортивное событие, которое изменило отношение россиян к спорту в целом и иностранцев к Российской Федерации.

Организация и те нововведения, которые были внедрены во время чемпионата мира, взяты на вооружение многими регионами».

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира принимали 12 стадионов в 11 городах страны.