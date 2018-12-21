«Ливерпуль» планирует перехватить Вернера у «Баварии»

Футбол 21 декабря 2018 13:29 Источник: Abendzeitung Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

Как сообщает Abendzeitung, "Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за нападающего сборной Германии Тимо Вернера.

Согласно источнику, "красные" уже контактировали с представителями "Лейпцига" о трансфере 22-летнего форварда.

В текущем сезоне немецкий футболист провел 19 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевых паса. Ранее он заявил, что если примет решение остаться в Германии, то станет игроком "Баварии".