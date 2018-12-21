Щенников составил свою команду мечты

Футбол 21 декабря 2018 17:05 Источник: ПФК ЦСКА

Защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников собирал свой идеальный состав.

- В воротах у меня Игорь Акинфеев - голкипер нашей команды. Я не мог его не поставить после выигранной серии пенальти в матче против Испании. Я, когда был маленький, все время смотрел за игрой «Милана» и мне очень нравился Мальдини. Поэтому у меня он будет слева в защите. В центре обороны у меня будут Вася Березуцкий и Сережа Игнашевич. Я с ними провел очень долгое время вместе и не мог не поставить их в свою сборную. Справа в защите я поставлю Санетти из «Интера». Много раз с ними встречались и мне очень нравилось то, как человек в таком возрасте может так играть.

Тройка полузащитников у меня будет: Зидан, Макелеле и Виейра. Виейра - потому что я симпатизировал «Арсеналу», и мне очень нравилась его игра. Зидан - тут даже говорить не стоит, это великий игрок. Макелеле - нужный игрок, который будет все подчищать за всеми.

В нападении у меня был выбор небольшой: Месси, Роналдо и Криштиану Роналду. Тут, я думаю, не стоит ничего говорить.

Почему не выбрал Неймара? Ну для меня, как нападающий, Роналдо - сильнейший в мире, а Месси и Криштиану Роналду - лучшие игроки нашего времени. Для меня это было очевидно, - рассказал Щенников.