«Спартак» зимой расстанется с четырьмя игроками

Футбол 21 декабря 2018 19:08 Источник: Sport Inside

Сразу четыре футболиста могут покинуть «Спартак» в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает твиттер Sport Inside, накануне «Спартак» отправил уведомления четырем игрокам и их агентам о том, чтобы те начали поиск новых клубов в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что речь идет о защитнике Сальваторе Боккетти и хавбеках Александре Самедове, Ивелине Попове и Жано Ананидзе.