«Спартак» зимой расстанется с четырьмя игроками

Сразу четыре футболиста могут покинуть «Спартак» в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает твиттер Sport Inside, накануне «Спартак» отправил уведомления четырем игрокам и их агентам о том, чтобы те начали поиск новых клубов в ближайшее трансферное окно.
Отмечается, что речь идет о защитнике Сальваторе Боккетти и хавбеках Александре Самедове, Ивелине Попове и Жано Ананидзе.
Накануне Спартак отправил уведомления четырём игрокам и их агентам о том, чтобы те начали поиск новых клубов в ближайшее трансферное окно. Адресаты - Боккетти, Самедов, Попов и Ананидзе.— sport_inside (@sportinside2013) 21 декабря 2018 г.