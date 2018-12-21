Болельщик «Спартака» Голунов вызвал Глушакова на дебаты - Советский спорт
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    • Футбол21 декабря 2018 23:25Источник: Sport24.ru

    Болельщик «Спартака» Голунов вызвал Глушакова на дебаты

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов вызвал на дебаты капитана красно-белых Дениса Глушакова.

    - Я представляю, какие будут баннеры на стадионах после этого эфира у Малахова. Теперь фанаты «Динамо», ЦСКА, «Анжи», Локо и других клубов будут стебаться и высмеивать. Это ненормально. На его месте я бы пошел к ветеранам и с ними общался, и попытался посоветоваться, как грамотнее поступить в этой ситуации, а не идти в межсезонье к Малахову. Или просто промолчать и взять перерыв во всем в этом. Может быть, после Нового года все бы утихомирилось.

    Но сейчас будет полная жесть. Я бы с большим удовольствием поговорил бы с Денисом. Поэтому у меня есть желание вызвать Глушакова на дебаты, поговорить с ним лицом к лицу», — рассказал Голунов в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

    Ранее Глушаков в передаче Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» назвал действия выбежавшего на поле болельщика «спланированной заказухой». Голунов в ответ заявил, что его действия не преследовали никакой коммерческой выгоды.

    Напомним, что на 71-й минуте матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» (1:2), который прошел на стадионе «Открытие Арена», Голунов выбежал на поле и подбежал к Глушакову. Позже Голунов рассказал, что «Спартак» подает к нему иск в размере 20 тысяч евро.

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#глушаков денис#болельщики
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