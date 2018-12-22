Юрген Клопп: Все говорят, что Кейта нырял, но у него серьезный порез на ноге

Футбол 22 декабря 2018 07:19 Источник: ФК «Ливерпуль» Автор: Липкин Антон

Гвинеец получил травму в матче с «Вулверхэмптоном».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 18-го тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:0) на «Молине Стэдиум» рассказал о травме полузащитника Наби Кейта.

«Вы видели повтор этих двух ситуаций? – приводит слова немца официальный сайт клуба. – Был ли это пенальти или нет. А у него серьезный порез на ноге. А все говорят, что он нырял. Но ты не порежешь ногу, если будешь нырять.

Потом ему ударили в ребра, поэтому он и не смог продолжить игру. Но все будет хорошо. Это болезненные повреждения, но не думаю, что они станут проблемой для него».

Напомним, 23-летний гвинеец был заменен на 58-й минуте. «Ливерпуль» набрал 48 очков и продолжает лидировать в премьер-лиге, не потерпев ни одного поражения в турнире.

В своем следующем матче 26 декабря «красные» сыграют дома с «Ньюкаслом».