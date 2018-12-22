«Зенит» интересует защитником «Ростова» Ингасоном

Футбол 22 декабря 2018 11:04 Источник: «Невские новости» Автор: Липкин Антон

Исландец проводит второй сезон в России.

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон интересен «Зениту», который рассматривает возможность трансфера 25-летнего исландца, если кто-то из нынешних игроков обороны покинет клуб, сообщают «Невские новости».

Не исключено, что Ингасон может оказаться в «Зените» не в зимнее трансферное окно, а следующим летом. При этом на защитника также претендует «Краснодар».

Ингасон перешел в «Ростов» летом 2017 года из «Гранады» за два миллиона евро. За российский клуб он провел 49 матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2020 года. Клуб оценивает игрока в три миллиона евро.