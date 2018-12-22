Скопинцев может перейти из «Ростова» в «Зенит»

Футбол 22 декабря 2018 11:11 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

В сфере интересов «Зенита» находится защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, сообщает Sport24.ru.

По данным источника, переговоры между клубами пока не начались, но спортивный отдел петербургского клуба активно изучает вопросы, связанные с переходом 21-летнего игрока.

Напомним, что Скопинцев являлся футболистом «Зенита» в 2014-2015 годах, но выступал только за молодежный состав. Позже он перешел в немецкий «РБ Лейпциг», затем выступал за австрийскую команду «Лиферинг», а в 2016 году присоединился к «Ростову». В 2017 году на правах аренды играл за «Балтику».

Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2023 года.