Футбол 22 декабря 2018 11:32 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Швед заработает 7,5 миллиона долларов.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

По новому контракту с клубом 37-летний швед заработает за следующий год от 7 до 7,5 миллиона долларов. Этот оклад может стать новым рекордом лиги.

На данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги считается бразилец Кака, который в сезоне 2017 года заработал в «Орландо Сити» 7,17 миллиона долларов.

Напомним, Ибрагимович выступает в MLS с марта 2018 года. В 27 матчах за MLS он забил 22 гола.