«Спартак» может расстаться с шестью игроками в зимнее трансферное окно

Футбол 22 декабря 2018 13:48 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

«Спартак» во время зимнего трансферного окна планирует отпустить шестерых игроков.

По информации "Чемпионата", команду могут покинуть Роман Еременко, Александр Самедов, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.

Решение о расставании с Еременко было принято на недавнем совете директоров клуба. Это связано с медицинским состоянием игрока, который в нынешнем сезоне РПЛ провел только четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт с 31-летним футболистом истекает в декабре 2018 года.

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня подчеркнул, что Сальваторе не получал уведомления, что "Спартак" не рассчитывает на него.

Тимофеев в свою очередь может перейти в "Крылья Советов" на правах аренды.