Полузащитник "Факела" Ломакин посвятил тату погибшему брату, игравшему за "Локомотив"

Футбол 22 декабря 2018 15:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник воронежского «Факела» Александр Ломакин сделал татуировку в память о погибшем брате, Алексее Ломакине, который выступал за московский «Локомотив».

Футболист опубликовал фотографию татуировки на своей странице в инстаграме.

На ней изображен сам игрок, а ниже располагается надпись: «Мой брат, моя душа».

Мать 18-летнего иггрока заявила в полицию о пропаже сына. По ее словам, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь.

Позднее "Локомотив" подтвердил информацию о гибели Алексея Ломакина.