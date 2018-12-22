Сербия, Греция, Болгария и Румыния планируют провести Евро-2028 или ЧМ-2030

Футбол 22 декабря 2018 15:13 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

ербия, Греция, Болгария и Румыния создают общий оргкомитет для подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году или чемпионата мира в 2030.

Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

22 декабря в Белграде прошла четырехсторонняя встреча премьер-министров Греции, Румынии, Болгарии и сербского президента. В составе делегаций были руководители национальных футбольных союзов и министры спорта.

- Мы сегодня приняли решение сформировать инициативный организационный комитет в составе 16 человек, по четыре из каждой страны и выразили надежду, что посредством его наши страны совместно подадут совместную кандидатуру и стать хозяевами ЧЕ-2028 или ЧМ-2030, - цитирует Вучича агентство "Р-Спорт".

Он подчеркнул, что заявку и всю необходимую документацию необходимо подготовить к декабрю 2021 года.