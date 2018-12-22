Давид Луиз: «Челси» не выбыл из борьбы за титул, но это сложная задача

Футбол 22 декабря 2018 17:18 Источник: ФК «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луиз считает, что лондонская команда не выбыла из борьбы за титул чемпиона Англии.

- Мы не выбыли из борьбы за титул, но это сложная задача, все это понимают. Однако в АПЛ может случиться все, мы будем двигаться шаг за шагом, стараться прогрессировать, побеждать, набирать очки, и все решится в конце сезона. Ничего не решается в самом начале или в самом конце, это долгий процесс, и мы будем сражаться до конца, - цитирует защитника пресс-служба клуба.

Напомним, что после 17-ти туров «Челси», набрав 37 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему в чемпионате Англии «Ливерпулю» 11 баллов.