«РБ Лейпциг» в концовке матча вырвал победу у «Вердера»

Футбол 22 декабря 2018 19:41 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Лейпцига» одержали победу над «Вердером» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.

В составе хозяев поля голами отметились Лукас Клостерман (22-я минута), Тимо Вернер (44) и Брума (87). У бременского клуба отличились Макс Крузе (67) и Джошуа Сарджент (77).

После этой победы «Лейпциг», набрав 31 очко, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер», имея в активе 22 балла, занимает десятое место.

В параллельных матчах 17-го тура «Байер» дома обыграл «Герту» (3:1), «Ганновер» на своем поле уступил «Фортуне» (0:1), «Фрайбург» на выезде оказался сильнее «Нюрнберга» (1:0), а «Шальке» в гостях взял верх над «Штутгартом» (3:1).